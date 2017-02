A Caixa Econômica Federal deverá divulgar ainda nesta primeira quinzena de fevereiro o calendário oficial para os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O dinheiro deverá estar ativo para os trabalhadores nascidos nos meses de fevereiro e janeiro.

De acordo com o jornal Agora, uma fonte do governo informou que as datas seguirão o padrão de pagamento do abono do PIS/Pasep, considerando o mês de aniversário do trabalhador.

Seguindo este padrão, os trabalhadores nascidos em março e abril poderão retirar a grana em abril e os nascidos em maio em junho, no mês seguinte. E assim sucessivamente.

Segundo a reportagem, a grana deve começar a ser liberada no dia 13 de março e o cronograma segue até 14 de julho.

As datas ainda não foram confirmadas pela caixa no momento.