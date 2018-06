Casais pretendem gastar até R$ 100 no dia dos namorados

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF), realizou uma pesquisa em sete municípios de Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Corumbá, Ladário, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas), divulgando a movimentação das pessoas que pretendem comprar algum presente para os namorados.

Dentre as opções de compra, as roupas lideram a pesquisa com 25,22%, seguido por perfumes/cosméticos com 17,29% e calçados, com 11,27%. Os indecisos somam 14,08% e os que irão presentear com outros presentes chega a 32,14%.

A pesquisa destacou também as pretensões de gastos com os presentes: a maioria quer gastar de R$ 51 a R$ 100, somando 33,87% dos entrevistados.

As lojas do centro serão as mais procuradas para a compra, somando 70,85%, tendo como o pagamento em dinheiro a opção mais utilizada entre os compradores, totalizando 75,37%.

A estimativa de movimentação financeira nos municípios pesquisados é de mais R$ 87 mil. O IPF aplicou 1.505 questionários nos sete municípios pesquisados entre os dias 18 de abril a 8 de maio de 2018, considerando 95% de nível de confiança e margens de erro que variaram entre 5% e 7%.