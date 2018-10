A cesta básica composta por açúcar, arroz, banana, batata, café, carne, farinha de trigo, feijão, leite, margarina, óleo de soja, pão-francês e tomate, custou durante o mês de setembro o valor de R$338,85 ao bolso do consumidor, em Dourados. O preço é referente a 35,5% do salário mínimo vigente, R$954.

E desta vez, a cesta básica douradense foi superior aos preços praticados em cinco capitais brasileiras: Recife, Natal, João Pessoa, São Luís e Salvador. Se comparado com Campo Grande, o preço da cesta em setembro foi de R$ 383,77, portanto, maior que a de Dourados.

Seis apresentaram um aumento de preços durante o mês de setembro. O produto que teve a maior elevação do mês foi a banana com 11,29%. Os outros produtos que aumentaram de preços foram: tomate com 7,40%, feijão com uma elevação de 5,08% do preço, óleo de soja em 2,21%, carne com 1,58% de elevação do preço e o arroz, que registrou uma leve subida de 0,28%.

Mesmo com a alta tanto da carne e do tomate, a cesta douradense apresentou estabilidade dos seus preços no mês de setembro devido à queda acentuada do pão-francês, com redução de 8,34%.

Ficou mais barato também o açúcar com 5,01% de queda, o leite em 4,73%, o café com 3,42%, farinha de trigo com 2,71% de queda, manteiga com 2,62% e com uma leve variação negativa dos seus preços foi a batata com 1,32%.

A informação tem base no levantamento realizado pelos acadêmicos e orientadores do curso de Economia da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).