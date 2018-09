Juros do cartão de crédito batem 274% ao ano

Dados divulgados esta semana pelo Banco Central apontam um aumento dos juros do cartão de crédito rotativo após 4 meses consecutivos de queda. A taxa sofreu alta de 2,6 pontos percentuais em relação a julho, batendo os 274% ao ano em agosto. Já os juros do cheque especial fecharam o mesmo mês em 303,2% ao ano, sendo hoje a modalidade de crédito mais cara do mercado financeiro.

Os números assustam e por isso as duas ferramentas são consideradas os maiores vilões do bolso dos consumidores brasileiros. Mas será que é possível utilizá-los a nosso favor? Para o educador financeiro do canal Dinheiro à Vista, Reinaldo Domingos, essa é uma questão comportamental e em certos casos podem trazer vantagens.

Confira abaixo 5 orientações preparadas pelo especialista para não se endividar no cartão de crédito:

1 - Cuidado com a quantidade de cartões

Caso tenha apenas um ganho mensal, o ideal é ter um cartão de crédito; caso ganhe semanalmente, poderá ter até três cartões, para os dias 10, 20 e 30. Com isso, poderá comprar seis dias antes do vencimento de cada um deles, ganhando 36 dias para pagamento.

2 - Parcelamento pode ser um aliado

Em alguns casos parcelar sem juros pode ser mais vantajoso do que pagar à vista, desde que esses valores caibam no orçamento mensal, é claro. Atualmente há cartões de crédito que oferecem descontos quando o cliente adianta o pagamento das parcelas, outra forma de economizar.

3 - Defina a melhor data de pagamento

Organize para que a data de pagamento seja posterior e próxima a entrada da renda, evitando correr o risco de atrasar o pagamento. É válido que limite do cartão de crédito não ultrapasse 30% do salário ou ganho mensal, assim evita-se gastar mais do que ganha usando o cartão de crédito.

4 - Negocie a anuidade

Para ter mais força para conquistar seus sonhos, evite pagar a anuidade do cartão de crédito. Hoje é possível encontrar cartões que não cobram taxa de manutenção. É válido negociar com a operadora ao menos a redução dessas taxas.

5- Aproveite pontos e milhas

Saiba aproveitar os benefícios que o cartão de crédito pode oferecer, como prêmios e milhas que se acumulam de acordo com os pagamentos. Lembre-se que os benefícios expiram, é preciso se organizar para não perder a data de utilização.