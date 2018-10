O setor industrial de Mato Grosso do Sul, vai injetar na economia R$ 279, milhões nos meses de novembro e dezembro deste ano com o pagamento do 13º salário de 123.042 trabalhadores com carteira assinada nas atividades industriais, de acordo com estimativas do Radar Industrial da Fiems.

As indústrias de MS são compostas nos setores de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública,

A projeção leva em consideração o fato de o salário nominal médio pago pelas indústrias sul-mato-grossenses em 2018 ser de R$ 2.268,00. Além disso, conforme o levantamento realizado pelo Radar Industrial, o montante de R$ 279,1 milhões relativos ao benefício deste ano é 4,8% superior ao desembolsado em 2017, quando o setor pagou R$ 266,3 milhões a título de 13º salário, e representa 16,2% do total que deve ser pago no Estado neste ano.

Na avaliação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, essa injeção milionária de recursos na economia estadual faz parte de uma conta muito clara de que a indústria vem avançando e superando as dificuldades. “Hoje, o salário médio pago pela indústria estadual é mais do que o dobro do mínimo, ou seja, R$ 2.268,00 contra R$ 954,00. Por isso, o setor pagará quase R$ 280 milhões em 13º salário, que serão injetados na economia até o dia 20 de dezembro, demonstrando que a indústria vem contribuindo para o aquecimento da economia sul-mato-grossense”, analisou.