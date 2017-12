Comemorações de fim de ano devem movimentar R$ 172 milhões em MS

As comemorações de de Natal e de Ano Novo devem movimentar a economia de Mato Grosso do Sul este ano. De acordo com levantamento da intenção de compras e de uso do 13º. Salário realizada pela Fecomércio MS e pelo Sebrae MS R$ 172 milhões devem ser movimentados no Estado.

No Natal, mais de 50% dos consumidores irão comemorar a data em casa ou na casa de amigos e 30% afirmam que vão consumir bebidas, perfazendo um gasto médio por pessoa de R$ 207,00.

No Ano Novo, o índice de consumidores que irão comemorar a data em casa é maior que os que vão para casa de familiares ou amigos: 34% com alimentação em casa, 28% com alimentação na casa de familiares e 32% afirmam que vão consumir bebidas, perfazendo um gasto médio por pessoa de R$ 172,53.

Os gastos médios com comemorações aumentaram significativamente em relação a 2016. Em comemorações de natal e ano novo, o gasto médio por consumidor sul-mato-grossense será de R$ 380,00. Para a compra de presentes, o valor médio por pessoa será de R$ 201,00 movimentando a economia do Estado em R$ 81,76 milhões. Esse valor é 5 % menor que o montante do ano passado.

Compras e presentes

O montante destinado a compras de presentes para o Natal em MS será de R$ 81,76 milhões. A média de presentes por entrevistado é 2 e os homenageados serão filhos (26,5%), mães (18%) e o cônjuge (14,6%). A preferência de consumo é roupas (38%), brinquedos (23%) e calçados (13%). A maioria (60%) afirma que as compras serão feitas na região central e em dinheiro (81%). Qualidade (34,41%), preço (30,89%) e atendimento (17,93%) serão os itens levados em conta ao adquirir o presente.

13º Salário

O resultado da pesquisa destaca que 40,07% dos pesquisados receberão o 13º salário. Desses, 21,82% indagaram que já receberam alguma parcela do benefício. No MS, espera-se que haja uma movimentação de R$ 2,39 bilhões que serão distribuídos entre 1.049.277 pessoas (DIEESE, 2017).

O recurso será usado para pagamento de contas em atraso (33%), poupança (19,9%) e pagamento de despesas de início de ano, como IPTU, IPVA e material escolar (9,86%).

“É uma notícia boa para o empresário, pois o pagamento de contas em atraso e de despesas de início de ano pode amenizar o índice de inadimplência, que somente para Campo Grande possui um percentual de aproximadamente 17%, conforme informações da CNC (2017)”.