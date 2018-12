Os comerciantes estão otimistas com as festas de fim de ano e aguardam o pagamento do 13º salário para impulsionar as vendas natalinas. Na quarta-feira (28), o governador Reinaldo Azambuja divulgou o calendário de pagamento dos servidores estaduais. Com os pagamentos das folhas de novembro, dezembro e o 13º, em um prazo de 35 dias o Governo de Mato Grosso do Sul vai injetar R$ 980 milhões na economia (o valor bruto será de R$ 1,59 bilhão).

Gerente da loja de semijoias, óculos e relógios Badulaque, Carla Mesquita também prevê um Natal melhor em 2018, impulsionado pelo pagamento dos servidores públicos. A expectativa é de um aumento nas vendas de 8% a 12% em relação ao mesmo período do ano passado. “Nós ficamos na expectativa. As pessoas esperam receber o 13º para comprar à vista”.

Na Pitanga Morena, também no Pátio Central Shopping, o time de funcionários foi reforçado para dar conta das vendas. Foram contratadas mais três vendedoras, sendo que duas em caráter definitivo e uma apenas para o período festivo.

No Camelódromo, os vendedores também aguardam com ansiedade o pagamento do funcionalismo para alavancar as vendas. “As vendas disparam quando sai o 13º salário”, disse Eduardo Vinícius, que há quatro vende roupas masculinas no centro comercial.