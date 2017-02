Comércio de MS registrou leve queda no mês de dezembro

Dados da Conjuntural do Comércio de Mato Grosso do Sul, apurados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), apontam uma leve queda no mês de dezembro de 2016, de -0,4%, em relação ao mesmo período de 2015. Mesmo negativo, o índice ainda é maior do que o registrado no País, que foi de -1,2%.

O índice negativo foi puxado, principalmente, pelo setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que apresentou queda de -11.2%. Em seguida aparecem móveis e eletrodomésticos (-4,8%) e tecidos, vestuário e calçados (-1.9%).

Os números positivos foram registrados pelo segmento de livros, jornais, revistas e papelaria (3,3%), material de construção (3%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,6%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,3%).

A Conjuntural aponta ainda a variação do estoque de emprego no comércio em dezembro de 2015, em relação ao mês anterior. Mato grosso do Sul registrou variação negativa de -0,82%, o pior índice da região Centro-Oeste. Já a remuneração média do comércio em MS apresentou aumento, de 0,4%. No mês, o Estado registrou o maior salário médio do Centro-Oeste, de R$ 1.221,03.



A pesquisa tem como objetivo acompanhar o comportamento dos principais segmentos do comércio varejista do Estado, usando como base a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE.