Comércio em shoppings deve movimentar R$ 3,5 milhões no Natal

9% dos consumidores que vão comprar presentes para o Natal buscarão as opções dentro das lojas dos shoppings

As compras de Natal devem movimentar R$ 3,5 milhões no comércio dos shoppings em Campo Grande. É o que aponta a o levantamento do feito pelo IPF/MS e Sebrae MS.

De acordo com a pesquisa, 9% dos consumidores que vão comprar presentes para o Natal buscarão as opções dentro das lojas dos shoppings.

De acordo com a pesquisa, o gasto médio por presente em Campo Grande será de R$ 179,600 e, segundo os entrevistados, a média é de dois presentes por pessoa. Os presenteados serão os filhos (30,39%), mãe (17,65%) e esposo(a) (6,67) e os artigos mais procurados serão roupas (42%), brinquedos (24%), calçados (10%), perfumes (8%) e cosméticos (8%).

Outro dado indica que 48% dos consumidores irão fazer as compras na semana de Natal. O levantamento ainda mosta que 80% dos entrevistados disseram que vão levar em consideração, na hora da compra, a qualidade (40%), preço (37%) e o atendimento (18,38%).