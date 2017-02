Confiança do empresário do comércio atinge melhor nível desde novembro de 2014

Neste mês de fevereiro o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) de Campo Grande atingiu 110 pontos, o maior desde novembro de 2014.Isto porque a partir do segundo semestre de 2014 até o primeiro semestre de 2016, houve uma sucessão de quedas, motivadas pelo cenário econômico, ficando, inclusive, na chamada zona negativa, abaixo dos 100 pontos.

O índice é calculado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). “Desde julho do ano passado já temos sentido uma melhora do índice, em decorrência de algumas medidas adotadas pelo governo e pelos primeiros indícios de uma recuperação lenta e gradativa. Segmentando, é possível uma expectativa positiva em todos os setores, sendo mais sensível ainda entre os empresários do segmento de não duráveis, onde se enquadram, por exemplo, os supermercados”, explica o presidente do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Edison Araújo.

A percepção melhorou tanto em relação às condições da própria empresa, quanto na avaliação da economia. Os empresários já mencionam melhora no nível de investimentos, mas o indicador de contratação de funcionários continua em queda, comparado a janeiro, retração de 4,1%.