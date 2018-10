Neste mês de outubro, o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) de Campo Grande atingiu 118,6 pontos, detendo um crescimento de 5,7% na comparação a setembro, conforme informações da pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).



“Em agosto, após a greve dos caminhoneiros, o índice havia caído. Passados alguns instantes, ainda que consideradas as incertezas das eleições, motivados pelo dia das crianças e pelo final do ano, os empresários demostraram uma maior confiança em outubro. Vale ressaltar, que é a partir das expectativas, que decisões são tomadas acerca dos investimentos, como aqueles referentes a mão de obra", avalia o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS, Edison Araújo.



Neste mês, o indicativo de contratação de funcionários cresceu 8% e o nível de investimento das empresas 9,9%. Dentre os abordados, 67,4% admitiram a possibilidade de aumentar as contratações. Vale ressaltar que a expectativa positiva se concentrou entre as empresas de menor porte, que empregam até 50 funcionários e que representam no Estado, aproximadamente, 90% dos negócios do comércio.