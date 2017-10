Confiança do empresário volta a crescer em outubro, aponta pesquisa

O empresário campo-grandense está mais otimista, é o que aponta o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC). De acordo com a pesquisa, realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), o indicador está em 112,6 em outubro. Em setembro, era 111,1. O indicador é maior, ainda, do que o registrado no mesmo período do ano passado (106,2).

Para 90% dos empresários pesquisados, a expectativa para o comércio é positiva e, ao falar sobre os próprios negócios, 58% afirmam que as condições da empresa também estão melhores.

A retomada na contratação de funcionários é percebida por 62% dos empresários que aumentarão o quadro de trabalhadores. Em setembro, o percentual era de 54% e, em outubro de 2016, eram 56% dos entrevistados.

“O ano tem sido desafiador para o empresário do comércio, mas pouco e lentamente, a economia está reaquecendo e a perspectiva nos negócios é de melhor desempenho para as vendas de fim de ano. Percebemos melhora na intenção do consumo das famílias e isso também repercute no varejo”, explica o presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo.

Pesquisa

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) é apurado entre os tomadores de decisão das empresas do varejo, cujo objetivo é detectar as tendências das ações do setor do ponto de vista do empresário. A amostra é composta por aproximadamente seis mil empresas situadas em todas as capitais do País, e os subíndices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que variam de zero a duzentos pontos. O Icec avalia as condições atuais, as expectativas de curto prazo e as intenções de investimento dos empresários do comércio.