Confiança dos comerciantes sobe 18,4% em janeiro

Pelo sétimo mês consecutivo, a confiança do empresário do comércio registrou alta. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador avançou 18,4% ao chegar aos 95,7 pontos. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e foram divulgados nesta quarta-feira (25).

Os três componentes do indicador, que ponderados chegam ao número final de confiança, também registraram altas expressivas na comparação com janeiro de 2016. O que mede as condições atuais do empresário saltou 45,2%, para 58,5 pontos.

Já o indicador de expectativas, que mostra o que o empresário espera do próprio futuro e para o País, cresceu 18,3% e alcançou os 142,8 pontos. O indicador que mede a perspectiva de realizar novos investimentos a frente registrou alta de 5,3% ao subir para os 85,8 pontos.

Impacto das reformas econômicas

“As reformas e medidas de ajuste em andamento no Congresso propiciam um ambiente mais favorável aos investimentos e ao crescimento”, diz um trecho da pesquisa. “A intenção de contratar funcionários está maior do que em janeiro de 2016, bem como a intenção de investimentos na empresa”, explica em outro trecho.