Consumidores ganham ferramenta para monitorar os preços dos combustíveis

Com Infopreço, os próprios postos revendedores anunciam os valores praticados

Condutores de todo o país já contam com uma nova ferramenta para monitorar os preços cobrados pelos combustíveis. Com o Infopreço, sistema online no qual os próprios postos revendedores divulgam os valores praticados, os consumidores terão livre acesso a uma tabela que informa quanto cada estabelecimento está cobrando nas bombas de combustível..

O sistema é atualizado diariamente e contém as seguintes informações: CNPJ, nome do estabelecimento, endereço, produto, preço e data de cadastro da informação. Ao acessar a planilha, o usuário pode filtrar os dados exibidos por produto, CNPJ, município e estado do posto revendedor.

Empresários podem cadastrar seus postos no sistema desde 20 de junho. Na página da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entidade responsável pelo Infopreço, é possível conferir o passo a passo para incluir o estabelecimento no sistema e, por meio dele, disponibilizar o preço dos combustíveis ofertados. O Infopreço pode ser atualizado pelas empresas em tempo real.

Levantamento semanal

Em nota divulgada em sua página na internet, a ANP esclarece que a divulgação do levantamento semanal de preços não sofre alterações. Ou seja, a agência vai continuar divulgando os preços (pesquisados por uma empresa terceirizada) praticados nos postos, com opções de filtro de informações para gasolina, etanol, diesel (S-10 e S-500), gás de botijão (GLP) e gás natural veicular (GNV) por estados e municípios, na última semana pesquisada, quatro últimas semanas, 10 últimas semanas, média mensal e dos três últimos meses.