Estimativa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPFMS) aponta o crescimento de 3,5% na contratação de temporários em Mato Grosso do Sul já a partir deste mês. Conforme sondagem para o Estado, o número de temporário deve ser de 5.200 trabalhadores, sendo 2.100 para Campo Grande.

“Este ano estamos prevendo a inclusão do trabalho intermitente, possível de contratação após a Reforma Trabalhista. Acreditamos que as lojas âncoras, supermercados e similares podem ser beneficiados com essa nova modalidade”, afirma o presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo. “Mas vale ressaltar que, mesmo com projeção favorável, devemos observar o impacto que as eleições e as obras do Reviva Campo Grande em um trecho da Rua 14 de Julho, em Campo Grande, podem ter sobre a efetividade desse leve crescimento nas contratações”.

O alerta é baseado em indicadores como o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) que detectou queda em alguns meses desse ano. “Em agosto, na comparação com julho, o indicador caiu 2,5%”, explica a economista do IPF/MS, Daniela Dias.

Apesar disso, o cenário econômico não é ruim. Daniela lembra que o período de festas de fim de ano, historicamente, é de aumento nas vendas e as pessoas estão dispostas a gastar mais. O fato é retratado na Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (PEIC), onde já se visualizam números positivos. “Em 2018, 20% das pessoas informam estar comprando mais em relação ao ano anterior.”

Outro ponto a ser considerado, segundo a economista é a redução da inadimplência e do número de pessoas com conta em atraso, o que significa a recuperação do crédito. “Com isso, teremos a facilitação do pagamento parcelado, aconselhável apenas quando realizado de forma consciente e em conformidade com o planejamento orçamentário”, frisa Daniela.