Contratações do FCO chegam a 70% dos recursos disponíveis para MS

As contratações já chegam a R$ 1,66 bilhão no Estado

As contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) atigiram R$ 1,66 bilhão em Mato Grosso do Sul. Com a soma dos projetos dos setores empresarial e rural o valor representa 70% dos R$ 2,3 bilhões disponíveis para o Estado neste ano.

Deste total, R$ 1,534 bilhão já foram efetivamente contratados e outros R$ 128,33 milhões estão em fase final de contratação junto ao Banco do Brasil.

Do montante já contratado, o setor rural é responsável por R$ 1.024 bilhão, com mais R$ 81,85 milhões em fase final de contratação.

Já no setor empresarial, são R$ 508,76 milhões já efetivamente contratados e outros R$ 48,47 milhões aguardando no banco para contratação. Outros R$ 834 milhões já foram internalizados na instituição financeira (estão em análise; aguardam Carta Consulta; ou com projeto em elaboração).

Os números foram divulgados nesta quarta-feira (8), em reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (Ceif-FCO).

“Estamos com um desempenho recorde no volume de contratações do FCO, fruto do empenho do Governo do Estado para garantir a utilização integral dos recursos do Fundo”, afirmou o secretário da pasta, Jaime Verruck, que preside o Ceif-FCO.