Contrato de FCO atingiu recorde histórico no País

Com R$ 5,9 bilhões, os contratos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em 2017 atingiram volume recorde para o Brasil. É o que aponta o resultado parcial, divulgado durante a reunião do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco). O estado de Mato Grosso do Sul é responsável, até agora, pela contratação de R$ 1,6 bilhão.

A disponibilidade de recursos neste ano, resultado de não aplicação anterior, foi fundamental para garantir o volume de contratações. Além da desburocratização da linha de crédito aliado à tendência de investimento de empresários confiantes na economia e a realização de caravanas de divulgação do FCO, contribuíram para o resultado. O exemplo de 2017 será usado em 2018, que terá o mesmo volume de recursos e missão de contratar tudo.

“Neste ano o Banco do Brasil passou a ter uma plataforma mais ágil para análise e contratação de crédito, além de autonomia para analisar propostas até R$ 1 milhão, que já não precisam mais de carta consulta. Isso reduziu em 50% o número de processos que passavam pelo conselho e demoravam no mínimo 15 dias”, explica o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Produção), Jaime Verruck.

Ainda de acordo com Jaime Verruck, em 2018, Mato Grosso do Sul terá mais de R$ 2,215 bilhões em recursos do FCO, sendo R$ 1,109 bilhão para o setor empresarial e R$ 1,109 para o setor rural. Além disso, todas as resoluções alteradas para facilitar a contratação este ano serão válidas em 2018.