Cresce o número de contribuintes em busca de descontos na dívida com a prefeitura

O Refis da Prefeitura de Campo Grande está atraindo os contribuintes. Só na segunda-feira (16), 1.219 pessoas procuraram a Central de Atendimento. Número bem maior do que os dois primeiros dias, por exemplo, quando 853 (dia 4) e 761 (dia 5) pessoas foram atendidas.

Com 90% de desconto nos juros e na correção monetária no pagamento à vista, e 80% nas multas, o programa pode gerar descontos de até 50% na dívida total. Neila Maria, que é bacharel em Direito, conta que deve o IPTU da casa desde 2013, mas agora vai apertar o cinto e liquidar a dívida para aproveitar os descontos.

“A proposta está muito atrativa. Desconto bem considerável. Vou apertar e pagar de uma vez. Daqui uns dias vêm o 13º e ai já me reorganizo, porque vale à pena. Eu devia R$ 6,8 mil e vai ficar R$ 3,5 mil”, diz.

Assim como ela, milhares de contribuintes estão devendo a Prefeitura de Campo Grande e têm a oportunidade de liquidar suas dividas com valores bem menores que os atuais. O Refis vai até 31 de outubro nesta primeira fase e de 1º a 30 de novembro de 2017 na segunda.

O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, explica que a gestão está sensível à situação dos contribuintes, que querem pagar sua dívida. “Entendemos o momento de dificuldade que a população está passando e estamos oferecendo esta alternativa para quitação destes débitos”, justifica.

Já o prefeito Marquinhos Trad diz que a parceria entre a prefeitura e o contribuinte tem sido fundamental para o sucesso da atual gestão. Ele cita como exemplo as diversas pessoas que lhe procuraram para dizer que fazem questão de quitar as dívidas com a prefeitura, apostando na credibilidade da atual administração.

“É uma ajuda mútua do contribuinte e da prefeitura, que estão sendo parceiros no desenvolvimento da nossa cidade. A população acreditou na nossa gestão e também apostamos no contribuinte, que por algum problema financeiro, não conseguiu quitar suas dívidas. Com esta parceria podemos vencer a crise e levantar a nossa Campo Grande”, declara o prefeito Marquinhos Trad.

Atualmente, o atendimento ao contribuinte é realizado na Rua Arthur Jorge, 500, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para melhor atender a população, a central estará atuando em regime de plantão aos sábados, também das 8 às 16 horas.

Para facilitar ainda mais, a Prefeitura de Campo Grande está encaminhando uma cartinha aos contribuintes em débito com as propostas de pagamento das dívidas.