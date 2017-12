De janeiro a novembro, superávit de MS é de U$ 2,1 bilhões

De janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul registrou um superávit de US$ 2,1 bilhões na balança comercial do setor externo. O valor é 23,18% maior em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada nesta terça-feira (5).

Os destaques foram a soja em grão (24,51% de alta), celulose (4,6% de alta), carne bovina e produtos de carne (18,35% de alta), açúcar (23,66% de alta), respectivamente os quatro primeiros produtos de exportação de Mato Grosso do Sul que representam 73,53% dos valores exportados de janeiro a novembro de 2017.

Segundo os dados, a China permanece como principal destino das exportações com 34,61%, seguida pela Argentina com 5,39%.

Os destaques regionais ficaram para Três Lagoas que representa o município que mais exporta, com 31,77% dos valores exportados, seguido de Campo Grande, com 10,89% da pauta.

“Esse resultado é decorrente de uma melhora no desempenho dos principais produtos de nossa pauta de exportação”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

As importações registraram aumento de 10,32% de janeiro a novembro 2017 comparado ao mesmo período em 2016. Essa variação deve-se, sobretudo, à maior importação de “outras máquinas e equipamentos mecânicos”, que chegou a 128,24% de crescimento dos valores importados.