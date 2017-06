Dia dos namorados deve movimentar R$ 160 milhões em MS

As comemorações do Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, devem movimentar R$ 160 milhões na economia de Mato Grosso do Sul este ano. É o que aponta levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio/MS (IPF) e do Sebrae MS.

O levantamento da intenção de consumo os gastos com presentes serão de R$ 98,5 milhões, representando 62% do total injetado na economia para o período. Além da compra de presentes, o comércio do Estado também irá receber um volume de recursos com despesas referentes a comemoração da data.

Presentes

De acordo com a pesquisa, 45% dos entrevistados dizem que vão às compras para comemorar a data. Para 33,5% dos entrevistados, o gasto médio em presentes será de até R$ 146,00. Os presentes mais citados foram: roupas (26,92%), perfumes/cosméticos (21,27%) e calçados (12,24%).

Com relação à forma de pagamento, 66% dos consumidores vão pagar as contas em dinheiro e 72% afirmam que farão as compras durante a semana do dia 12 de junho. “Importante ressaltar, ainda que 77% farão pesquisa de preço e 40% dizem que vão levar em consideração a qualidade, o diferencial e o design do produto, além do preço (31%). É um movimento importante em que os empresários podem desenvolver estratégias para atender a essa clientela, seja com equipe capacitada e à postos para fazerem negociação de preço”, sugere o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.

Comemoração mais enxuta

Serão 61 milhões a mais circulando na economia, voltados principalmente para supermercados, restaurantes/bares, motéis e hotéis. O gasto médio será de R$ 95,00.

O levantamento mostra que 44% dos entrevistados que afirmaram que vão homenagear a data, farão preferencialmente com ida a restaurantes (32%), passeios (22%) e em refeições especiais em casa (22%). Para a escolha desses locais, segundo a pesquisa, serão levados em conta itens como “clima romântico” (24%) e tradição (22%).

Segundo Edison Araújo, esses indicadores apontam que teremos aumento de 23,5% na receita gerada pela compra de presentes e de 15% no valor médio de gastos. “A partir dessas expectativas, percebemos sinal de uma recuperação mais efetiva da economia em MS. Vale ressaltar que ainda estamos em um momento de instabilidade, em que as estratégias empresariais são essenciais para a retomada do crescimento econômico e para a continuidade dos negócios.” Ele sugere ações voltadas para o entendimento dos gostos, preferências e pretensões de gastos para auxiliar nas escolhas dos clientes.