Dólar abre em alta na expectativa da reunião do Banco Central dos EUA

O dólar abriu nesta quarta-feira (13), cotado a R$ 3,7094 na venda, com leve alta de 0,05% motivado pela atenção dos investidores com a reunião do Federal Reserve, o banco central norte-americano, que poderá anunciar à tarde a segunda alta de juros nos Estados Unidos.

Ontem (12), a moeda fechou em queda, cotado a R$ 3,7075 na venda – recuo de 0,52%, consequência das duas ações de swaps cambiais (venda futura) feitas ao longo do dia pelo Banco Central (BC).

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) oscilava na abertura do pregão, com alta de 0,23% na abertura do pregão às 10h07 e registrando queda de 0,29%, com 72.543 pontos às 10h36. Os papéis das empresas de grande porte (blue ship) subiam no ínico da manhã, com as ações da Petrobras aumentando 0,06%; Vale, 0,39% e Itau, 0,68% às 10h38.