A cotação do Dólar iniciou a sexta-feira (19) em queda de 0,52%, cotada a R$ 3,7028 para venda, invertendo a tendência de alta no final do pregão de quinta-feira (18), quando a moeda encerrou o pregão cotada a R$ 3,7222.

O Banco Central segue com swaps cambiais tradicionais, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda norte-americana.

O Ibovespa, índice da B3, abriu o pregão na manhã de hoje em alta de 1,18%, com 84.834 pontos. Após fechar em queda ontem (18) de 2,24%, os papéis de grandes empresas subiam na abertura do mercado, como Petrobras com alta de 1,91% e Vale com valorização de 1,43%.