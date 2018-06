O dólar fechou em queda nesta terça-feira (12), cotado a R$ 3,7075 na venda, com um recuo de 0,52%, graças a duas ações de swaps cambias (venda futura) da moeda norte-americana realizadas ao longo do dia pelo Banco Central (BC).

O Banco Central ofertou até hoje o total de US$ 16,11 bilhões em swaps, conseguindo segurar a alta do dólar mesmo com a expectativa da alta de juros a ser anunciada na quarta-feira (13), na reunião do Federal Reserve, o banco central norte-americana. Ontem, o dólar chegou a subir 0,54%, mesmo com intervenção do Banco Central. A estratégia anunciada pelo BC foi de injetar US$ 20 bilhões em novos swaps cambiais até a próxima sexta-feira para dar liquidez ao mercado.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) conseguiu fechar em alta de 0,62%, com 72.754 pontos, alternando cinco dias seguidos em baixa. As ações preferencias da Petrobras acompanharam a tendência de alta, subindo 0,32%, com os papéis da Vale alcançando valorização de 1,67%.