A moeda norte-americana fechou esta sexta-feira (16) em queda de 1,12%, e está cotado a R$ 3,74 na venda, essa é a segunda baixa seguida. Na quarta-feira (14), o dólar havia caído 1,28%. Mesmo com os dois dias de queda, o dólar termina a semana com alta acumulada de 0,1%.

Os mercados ficaram fechados por causa do feriado da Proclamação da República, na quinta-feira (15). Na sessão desta sexta, investidores reagiam após o anúncio do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o JD1 Notícias, é referente ao dólar comercial. Para turistas, o valor sempre é maior.