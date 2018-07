O mercado financeiro aguarda com atenção a reunião do Comitê de Política Monetária

O dólar fechou o pregão desta segunda-feira (30) em alta de 0,33%, cotado a R$ 3,73 para venda depois de inverter uma tendência de queda de 4% nas últimas semanas.

O mercado financeiro aguarda com atenção a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa amanhã (31) e termina na quarta-feira (1º), e com expectativa de manutenção da atual taxa de 6,5% da Selic.

O Banco Central segue ofertando swaps tradicionais, sem anunciar nenhum leilão extraordinário no mês de julho.

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) terminou o pregão desta segunda-feira em alta de 0,51%, com 80.275 pontos.