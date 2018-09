O dólar começou o mês de setembro rompendo mais uma vez a barreira dos R$ 4,15, ao fechar o primeiro pregão do mês em alta de 1,95%, cotada a R$ 4,1520, segundo maior patamar desde o Plano Real, quando atingiu R$ 4,1655 em janeiro de 2016.

A moeda norte-americana segue em alta, com o mês de agosto acumulando valorização de 8,46%, a maior desde setembro de 2015. O Banco Central seguiu com a política tradicional de swaps cambial, sem realizar nesta segunda-feira (3), nenhum leilão extraordinário.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em queda de 0,63%, com 76.192 pontos no primeiro pregão do mês. Os papéis da Petrobras acompanharam a tendência, com queda de 1,35%.