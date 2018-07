O dólar fechou o último pregão da semana em queda. A moeda norte-americana caiu 0,86%, cotada a R$ 3,8508 na venda. Nesta semana, o Banco Central não atuou em leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana).

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou nesta sexta-feira (13) em alta de 0,97%, com 76.594 pontos. A semana acaba com um saldo positivo na Bovespa, com uma alta acumulada de 2%.