A cotação da moeda norte-americana fechou nesta quinta-feira (25), em queda de 1,15%, cotada a R$ 3,7033 para venda. A baixa do dólar inverte a tendência de alta dos dois últimos pregões, quando a moeda acumulou uma valorização de 1,60%.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em alta de 1,23%, com 84.083 pontos. Os papéis das grandes companhias, chamadas de blue chip, contribuíram para o fechamento positivo, com Petrobras encerrando com valorização de 2,49%, Vale com alta de 0,50%, Itaú subindo 1,16% e Bradesco em alta de 2,89%.