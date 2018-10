O dólar fechou a semana em baixa de 0,26%, cotado a R$ 3,7125 para venda e acumulando queda de 1,75% no período.

No mês de outubro, a moeda norte-americana já acumula recuo de 8,06%, mas mantém valorização de 12,04% no ano. O Banco Central finalizou o último pregão da semana com a venda integral de swaps cambiais tradicionais, sem acionar leilões extraordinários para venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em alta de 0,44%, com 84.219 pontos.

Os papéis de grandes companhias acompanharam a tendência de alta: Petrobras, com valorização de 0,62%, Vale, com de 0,39%. O maior destaque foram as ações da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), com alta de 15,79%, impulsionada pela venda da Usina de Porto Primavera, arrematada pela Votorantim Energia e um fundo de pensão canadense por R$ 1,7 billhão.