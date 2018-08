O dólar fechou nesta quinta-feira (2) em leve queda (0,06%), cotado a R$ 3,7566 para venda.

O Banco Central continua sem realizar leilões de swap cambial (venda futura de dólares) extraordinários, com o mercado interno acompanhando os desdobramentos da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o pregão em alta de 0,42%, com 79.636 pontos. Os papéis de empresas de grande porte apresentaram valorização no fechamento do dia, com a Petrobras subindo 2% e a Siderúrgica Nacional, 3,58%.