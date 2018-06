O dólar fechou nesta segunda-feira (11), em alta, mesmo com uma nova ação do Banco Central (BC). A moeda norte-americana foi cotada em R$ 3,7267, com aumento de 0,54% para venda.

O BC adotou uma ação surpresa no mercado cambial, anunciando a oferta integral de US$ 2,5 bilhões em swaps cambiais – venda futura da moeda norte-americana –, equivalente a 50 mil novos contratos. Com a ação de hoje, a oferta de novos swaps chega a US$ 13,116 bilhões.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), fechou em queda de 0,87%, com 72.307 pontos após oscilar durante todo dia. As ações preferencias, que dão direito a lucros e dividendos, reprensentaram o sobe e desce de hoje, com os papeis da Petrobras oscilando desde a abertura, mas fechando em alta de 1,05%, mas com queda de ações de empresas de grande porte (blue ship) como Itau (2,89%) e Bradesco (1,89%).