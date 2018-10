Pelo terceiro dia consecutivo, a cotação da moeda norte-americana terminou o pregão em queda, registrando nesta quarta-feira (3) uma baixa 1,20%, cotado a R$ 3,8876 para venda, o menor valor desde 14 de agosto. O acumulado em três dias representa 3,70% de desvalorização do dólar em relação ao real.

O Banco Central segue com os leilões tradicionais de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em alta de 2,04%, com 83.273 pontos. As ações da Petrobras seguiram a tendência, terminando valorizadas em 4,25%, seguidas por Itau com alta de 4,53% e Bradesco com 4,33%.