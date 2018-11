Depois de oscilar entre duas altas seguidas e uma queda na quarta-feira (7), a cotação da moeda norte-americana encerrou nesta quinta-feira (8) estável, cotada a R$ 3,7383 para venda.

O Banco Central mantém a política tradicional de swaps cambial, sem ofertas extraordinárias de venda futura do dólar.

O Ibovespa, o índice da B3, encerrou em baixa de 2,39%, com 85.620 pontos. A tendência de queda ocorreu nas ações das principais empresas, como Petrobras com menos 3,61%, Vale com desvalorização de 0,99%, Itaú com queda de 1,38% e Bradesco em baixa de 2,09%.