O dólar terminou o pregão desta terça-feira (18) em alta de 0,41%, cotado a R$ 4,1422 para venda, invertendo a tendência de queda registrada ontem, quando a moeda apresentou desvalorização de 1%. O Banco Central mantém a política tradicional de swaps cambial, equivalente à venda futura da moeda norte-americana.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em alta de 1,99%, com 78.313 pontos. Os papéis da Petrobras foram destaque no pregão, com alta de 4,38%, seguidas por Vale com valorização de 4,18%, enquanto Itau registrou perdas de 0,09%.