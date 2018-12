O dólar opera em alta nesta quinta-feira (6), em meio a preocupações sobre um possível agravamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China após a prisão da diretora da Huawei. A moeda norte-americana subia 0,64%, vendida a R$ 3,8939.

Conforme o G1, a China pediu nesta quinta-feira explicações a Washington e Otawa pela detenção no Canadá da diretora financeira e filha do fundador do grupo de telecomunicações Huawei a pedido dos Estados Unidos. Ela é suspeita de ter violado sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Irã.

As bolsas chinesas fecharam em queda nesta quinta, em meio a preocupações de que a prisão possa criar uma barreira entre a China e os EUA dias depois de os presidentes Donald Trump e Xi Jinping terem negociado uma trégua temporária em sua guerra comercial para que os dois lados tenham mais tempo para as negociações.

Véspera

O dólar subiu nesta quarta-feira (5), em meio às preocupações sobre a economia norte-americana e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. No Brasil, as atenções se voltaram para as intenções do governo eleito de fatiar a proposta de reforma da Previdência.

A moeda norte-americana avançou 0,26%, vendida a R$ 3,8681, após cair no início da sessão. Veja mais cotações. Na máxima do dia, foi a R$ 3,8835. Na mínima, chegou a R$ 3,8349.