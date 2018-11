O dólar opera em leve alta nesta segunda-feira (26), após avançar por quatro sessões seguidas. O dia é de ambiente externo mais favorável com a recuperação dos preços do petróleo, após os líderes europeus terem acertado acordo para Brexit e sinais de que a Itália pode reduzir sua meta de déficit orçamentário para 2019. A moeda norte-americana subiu 0,30%, vendida a R$ 3,8335.

Internamente, a movimentação política do governo eleito, que trabalha para anunciar os últimos nomes de sua equipe até o final da semana, deve seguir de pano de fundo e traz alguma cautela aos agentes. O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de US$ 12,217 bilhões. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.

Sessão anterior

O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (23), pela quarta sessão seguida, em meio à continuidade das preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e China e com a desaceleração da economia global e de olho na renovação da equipe do novo governo. A moeda norte-americana subiu 0,42%, vendida a R$ 3,8216. Na semana, o dólar subiu 2,26%. No acumulado do mês, a moeda avançou 2,66% e, no ano, 15,33%.