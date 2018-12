O dólar opera em alta nesta segunda-feira (10), em meio à continuidade da tensão entre Estados Unidos e China e diante de preocupações com o enfraquecimento econômico global. Às 9h20, a moeda norte-americana avançava 0,41%, vendida a R$ 3,9120. Na máxima do dia até o momento, foi a R$ 3,9220.

Internamente, o foco se voltava para as denúncias envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que podem impactar o futuro governo. O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,83 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de US$ 10,373 bilhões.

Última sessão

O dólar avançou pela quarta vez consecutiva nesta sexta-feira (7), com os investidores repercutindo dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos e o corte de produção de petróleo anunciado pela Opep. A moeda subiu 0,53%, negociada a R$ 3,8950. Na máxima, chegou a R$ 3,9243.