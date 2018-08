Na manhã desta quinta-feira (30) a cotação da moeda norte-americana seguiu em alta, próxima do patamar dos R$ 4,17. O dólar avançava 1,22% às 11h22 (horário de Brasília), cotado a R$ 4,1628.

O Ibovespa, o índice B3, da bolsa de valores, abriu em baixa de 0,39%. Porém, às 11h30 já registrava recuo de 0,85%, aos 77.725 pontos.

Após ter superado a barreira dos R$ 4,15 durante a abertura do pregão ontem (29), a cotação da moeda norte-americana recuou 0,65% cotada a R$ 4,1143 para venda no fechamento do pregão.

O ajuste ocorreu após a cotação da moeda atingir o patamar de R$ 4,14, o que significa a segunda maior marca desde o Plano Real.

Há dois dias, o Banco Central (BC) anunciou que fará uma oferta de US$ 2,15 bilhões amanhã (31), com compromisso de recompra, também ajudou a reduzir a alta da moeda ontem.

O Ibovespa encerrou ontem em alta de 1,18%, com 78.388 pontos. Os papéis da Eletrobras, com leilão de três subsidiárias marcadas para amanhã (31), terminaram o dia valorizadas em 8,08%, com Petrobras também subindo 5,18%.