A moeda norte-americana abriu nesta terça-feira (14) em baixa de 0,68%, cotada a R$ 3,8708 demonstrando um alívio com o mercado externo, especialmente com a situação econômica da Turquia.

O dólar fechou ontem em forte alta de 0,867%, influenciado pela ação do Banco Central da Turquia, que precisou injetar US$ 6 bilhões no sistema financeiro do país para garantir a liquidez dos bancos e interromper a queda da lira turca.

O Banco Central brasileiro segue com sua política tradicional de swaps cambial, sem efetuar nenhum leilão extraordinário de venda futura da moeda norte-americana.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, operava em alta de 0,43%, com 77.829 pontos logo no início do pregão.