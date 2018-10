A cotação da moeda norte-americana segue em queda e fechou o dia em baixa de 2,08%, cotada a R$ 3,9349 para venda. É a maior queda percentual diária em mais de três meses, desde 15 de junho (-2,15). O Banco Central segue com a política de leilões de swaps cambiais tradicionais, sem realizar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou hoje (2) em alta de 3,78%, com 81.593 pontos. Os papéis das grandes empresas, consideradas blue chip, ajudaram na valorização, com Petrobras terminando o dia em alta de 8,67%, Vale com 1,32% e Itaú com 3,85%. Na véspera, o dólar havia perdido 0,47%, a R$ 4,018 na venda, e a Bolsa havia caído 0,91%, a 78.623,66 pontos.