Dólar sobe novamente e Ibovespa fica abaixo dos 70 mil pontos

O dólar começou a semana em alta, fechando nesta segunda-feira (18), com um avanço de 0,27%, cotado a R$ 3,74 para venda. A ação do Banco Central (BC) de injetar US$ 10 bilhões em swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) nesta semana foi insuficiente para barrar os efeitos da disputa comercial entre China e Estados Unidos.

Na semana retrasada, o BC adotou a mesma estratégia, realizando US$ 24,5 bilhões em swaps cambiais.

Os efeitos externos também contribuíram para a queda do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que fechou hoje em baixa de 1,33% com 69.814 pontos, marca abaixo dos 70 mil pontos não registrada desde agosto de 2017.

As ações das principais empresas, chamadas de blue chip, também apontavam queda no primeiro pregão da semana, com os papéis preferenciais da Petrobras caindo 2,61%, do Itaú 2,05 e do Bradesco 2,99%