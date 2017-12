Em 12 meses confiança do empresário campo-grandense cresceu mais de 8 pontos

O empresário campo-grandense continha otimista, é o que aponta o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC). Em novembro foram registrados 116 pontos, quando em outubro o índice de confiança foi de 112,6 pontos. Quando considerado o período de 12 meses, o índice é ainda maior, de mais de oito pontos.

O índice é maior em alguns setores, principalmente entre os empresários do segmento de duráveis, que apresentaram 121 pontos. Já em relação ao porte da empresa, as que têm mais de 50 empregados apresentaram um índice maior, de 137,3 pontos.

“Registramos um aumento muito maior na confiança do empresário do que no mês passado e isso é muito importante, pois demonstra que nossa economia está melhorando, principalmente em um período importante para o comércio, com as festas de fim de ano. Essa confiança é importante para retomarmos nosso crescimento”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

Para 46,3% dos empresários ouvidos na pesquisa, a condição da empresa melhorou e 54,7% disseram que a expectativa para a economia brasileira também melhorou, assim como a expectativa para o comércio (53,8%). Em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria diz que pretende contratar, ainda que em pequeno número (53,8%).