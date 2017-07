Em julho intenção de consumo cai, mas é maior que mesmo período de 2016

O mês de julho registrou uma retração na Intenção de Consumo das Famílias (ICF) dos campo-grandenses. Em comparação com o último mês, o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), houve uma redução de mais de 2 pontos.

Junho deste ano registrou 78,9 pontos contra 76,8 de julho, uma redução de 2,6%. Porém, no comparativo com julho de 2016, percebe-se um aumento de 10 pontos, uma vez que em julho do ano passado a intenção de consumo era de 65,4.

“Apesar da reação um pouco menor este mês, percebemos uma diferença considerável em relação ao mesmo período do ano passado e isso é muito significativo, pois mostra uma confiança maior do consumidor em relação aos fatos ocorridos em 2016, quando nossa economia estava em uma situação bastante delicada. Os últimos acontecimentos políticos no País devem ter motivado essa redução em julho, mas acreditamos que isso deva mudar nos próximos meses”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

Dentre os indicadores que compõem o ICF, o que apresentou índice positivo foi a avaliação do emprego atual, com 4,2%. A maior queda foi na renda atual, - 7,6%, seguido por compra a prazo (acesso ao crédito), - 4,5% e perspectiva de consumo, - 4,4% em relação a junho.

A preocupação das famílias em relação ao mercado de trabalho aparece no componente perspectiva profissional, que apresentou queda de 2% na comparação mensal. Mas quando perguntados sobre como se sentem em relação ao emprego, 32,8% dos campo-grandenses afirmaram estar mais seguros em relação ao mesmo período do ano passado.