Em junho energia fica ainda mais cara

Informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), apontam que a bandeira tarifária para o mês de junho será vermelha (patamar 2, com custo de R$ 5 a cada 100 kWh (quilowatts-hora), consumidos. Com o fim do período úmido, os reservatórios do Sul apresentaram redução de volume provocando o aumento do risco hidrológico (GSF), e o preço da energia no mercado de curto prazo (PLD). Além disso, a previsão de chuvas é baixa quando comparada à média histórica. O GSF e o PLD são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.

Cabe frisar que as bandeiras tarifárias não promovem aumento de custos ou da tarifa. O sistema permite, a partir de sua métrica de acionamento e de seus adicionais, um ajuste mais harmônico ao fluxo de custos do processo operativo do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Dicas de Economia de Energia

Chuveiro elétrico

- Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos

- Selecionar a temperatura morna no verão

- Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo

Ar condicionado

- Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado

- Manter os filtros limpos

- Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado

- Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

Geladeira

- Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

- Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

- Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

- Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos

- Não forrar as prateleiras

- Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

- Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar

- Juntar roupas para passar de uma só vez

- Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

- Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

Aparelhos em stand-by

- Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências

Confira aqui mais dicas de economia de energia