Em MS, 68% da safra de soja é colhida e plantio do milho avança

Em Mato Grosso do Sul, 68,4% da safra 2016/2017 de soja já foi colhida, segundo levantamento semanal do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul). O índice é 10,4% superior em relação ao mesmo período da safra 2015/2016. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8) pela entidade. As informações completas estão disponíveis na íntegra na internet, por meio de cadastro no link: www.aprosojams.org.br, na aba SigaWeb.

A região sul apresenta porcentagem média de área colhida mais avançada: 75,3%, enquanto a região norte está com 61,3% e, a região centro, com 53,7 % de área colhida. Em comparação aos dados da safra anterior (2015/2016), estima-se até o momento aumento da área plantada de aproximadamente 2,4%. Com isso, Mato Grosso do Sul passou da marca de 2,46 milhões de hectares plantados no ciclo anterior para 2,52 milhões de hectares nesta safra 2016/2017.

Esse número resultou em acréscimo de 7,4% na produção do grão, que de 7,601 milhões de toneladas na safra 2015/2016, foi para 8,165 milhões de toneladas na safra 2016/2017, e aumento de 4,9% da produtividade, que antes tinha projeção de 51,5 sc/ha e, agora, é estimada em 54 sc/ha.

Plantio do milho

Em relação ao plantio do milho 2ª safra 2016/2017, até o dia 03 de março o Siga MS registrou 61,4% de área semeada no Estado. A estimativa da Aprosoja/MS é que Mato Grosso do Sul tenha área de 1,800 milhões de hectares e, assim, alcance produção de 9,180 milhões de toneladas do cereal, com produtividade média estimada de 85 sc/ha.

O plantio está mais avançado na região sul, com porcentagem média de 66,2% de área plantada. A região norte está com 61% de área semeada e, a região centro, com 47,2% de sua área plantada.