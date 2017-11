Em outubro, Mato Grosso do Sul gerou mais 700 vagas de emprego

O mercado de trabaalho de Mato Grosso do Sul inicia recuperação com a chegada do fim do ano. Em outubro 722 vagas de emprego foram criadas no estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

As contratações no comércio estão aceleradas com 54 vagas de emprego no mês. A agropecuária foi responsável por 310 postos de trabalho, em consequência do período de colheita do milho safrinha e plantio da soja em todo o Mato Grosso do Sul.

A geração de 250 vagas no setor de Serviços reforça a ideia da força do setor terciário na economia estadual. A Indústria de Transformação foi responsável pela abertura de 93 postos de trabalho e os Serviços Públicos e a Extrativa Mineral também geraram vagas, com 39 e quatro, respectivamente.

Em contrapartida, a Construção Civil manteve a tendência de queda, com fechamento de 720 vagas de emprego no mês. Resultado da desaceleração do setor aliado ao término de obras pelo Estado.

De janeiro a outubro de 2017, Mato Grosso do Sul acumula saldo de 2.501 novas contratações sendo determinada principalmente pelo setor de Comércio e Serviços que geraram juntos 3.908 novas vagas de emprego formal para esse mesmo período.

Os municípios que mais geraram novas vagas em outubro foram Campo Grande, com 574 novas vagas e Dourados com 263 novas vagas. Em relação a Dourados, o município já acumula de janeiro a outubro de 2017 cerca de 942 novas vagas geradas de emprego formal. No mês passado, Três Lagoas fechou 599 postos de trabalho.