Em recorde histórico, MS colhe 8,5 milhões de toneladas de soja na safra 2016/2017

A safra 2016/2017 de soja é a maior já registrada na história de Mato Grosso do Sul. Desde o início do plantio do ciclo, no dia 16 de setembro de 2016, a Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) já projetava recorde na produção estadual. No entanto, a expectativa foi superada, segundo a Circular Técnica N° 205, a mais recente divulgada pela entidade.

O levantamento, publicado nesta quinta-feira (20), aponta que o volume total produzido no Estado foi de 8,497 milhões de toneladas, alcançando, assim, a marca de 56,2 sacas de soja por hectare de produtividade. Esse resultado é 9,1% superior à média de produtividade registrada na safra anterior (2015/2016), que foi de 51,5 sc/ha.

Em relação à produção total, Mato Grosso do Sul colheu 7,601 milhões de toneladas no ano passado, mas em 2017 o resultado apresentou crescimento de 11,8% com as mais de 8 milhões de toneladas retiradas dos campos sul-mato-grossenses.

Bolso vazio

Para o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto, os resultados são excelentes tanto para o produtor rural, quanto para o Estado, que se beneficia economicamente com uma maior arrecadação. “No entanto, a situação é muito preocupante. Os números são positivos, mas a safra é muito ruim, péssima, em termos de rentabilidade. Alcançamos a produção de um grande volume de grãos, mas essa produção custou muito, saiu muito cara ao produtor”, afirma Bortolotto. “O agricultor está saindo de bolso vazio desta safra, e isso só vai mudar se os preços pagos pela soja melhorarem”, finaliza o presidente.

Destaques na produção

Entre os municípios sul-mato-grossenses, Maracaju continua à frente da produção da oleaginosa no Estado. Nesta safra 2016/2017, o município colheu 903 mil toneladas do grão, continuando à frente da cidade de Ponta Porã, segunda maior produtora, com 669 mil toneladas colhidas. Na safra 2015/2016, Maracaju alcançou volume de 842 mil toneladas e, Ponta Porã, 608 mil toneladas.