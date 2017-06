Empresa da Capital vende 240 apartamentos em 12 dias e é destaque nacional

Mesmo com o cenário econômico do país em crise, a HVM Incorporações dribla o momento ruim e vende um empreendimento com 240 unidades em apenas 12 dias. O diretor executivo da construtora, Rodolfo Luiz Holsback, atribui essa façanha ao projeto inovador que a empresa oferece aos seus clientes.

O sucesso da HVM foi matéria da PRNewswire publicado ontem no site da revista Exame. De acordo com a matéria, o grande trunfo para a boa venda da construtora é o novo conceito em apartamentos do estilo Studio. Um projeto diferente de tudo o que o mercado imobiliário de Campo Grande já ofereceu.

“Trouxemos para a cidade o conceito de apartamentos studios, com opções de plantas que variam de 46 a 139m2, modelos duplex e penthouses, com piscina privativa. Todos são preparados para receber automação, possuem fechadura biométrica e tomada USB. A área de lazer no 20º andar também é destaque, com piscina de borda infinita a 65 metros de altura, sauna e bar”, explica.

O empresário acredita também que o sucesso nas vendas do Vertigo é, ao mesmo tempo, consequência e causa de um novo momento da economia. “Lançamos o Vertigo com bastante otimismo porque acreditamos na força do nosso Estado. Quando o setor imobiliário aquece, aumentam as contratações e a compra de materiais, isso faz com que o dinheiro circule, estimulando o comércio e, consequentemente, gerando mais empregos”, ressalta.

Sustentável

O Vertigo Premium Studios é o primeiro empreendimento residencial da cidade em processo de obtenção do selo AQUA, certificação técnica francesa de construções sustentáveis.

Para obter o selo é preciso submeter o projeto à avaliação dos especialistas da Fundação Vanzolini fase a fase, por meio do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), que avalia critérios de desempenho da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) em 14 categorias.

Além de uma extensa lista de exigências técnicas que precisam ser seguidas, a sustentabilidade ganha destaque no sistema de captação de energia solar e reaproveitamento da água da chuva que o empreendimento possui.

Sobre a HVM

A HVM Incorporações é uma empresa sul-mato-grossense integrante do Grupo Holsback, que há 23 anos investe em diferentes setores da economia, colaborando com o crescimento do estado, gerando empregos e desenvolvendo a economia. Com sede em Campo Grande, a HVM Incorporações oferece empreendimentos residenciais de qualidade, aliando excelentes oportunidades de negócio com qualidade de vida.