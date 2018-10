O valor do combustível no estado só perde para Goiás, Mato Grosso e Paraná

Mesmo com alta de 2,83% em relação à semana passada, o teto do etanol em Mato Grosso do Sul é o quarto menor entre os estados brasileiros. Na pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível), o produto mais caro no estado custava R$ 3,59 e empatou com o Distrito Federal. O valor só perde para Goiás (R$ 3,45), Mato Grosso (R$ 3,39) e Paraná (R$ 3,35).

Esse levantamento é feito por amostragem. Funcionários do órgão percorreram 48 postos espalhados em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas desde o último domingo anotando os preços para fazer as contas.

O valor médio desse combustível no estado foi calculado em R$ 3,33. Houve aumento de 0,73% em relação à semana passada, quando o produto girava em torno dos R$ 3,30. Essa foi a sétima alta seguida no etanol, que até o dia 1° de setembro custava R$ 3,13.

Em Campo Grande, o preço médio foi calculado em R$ 3,26. O aumento em relação à pesquisa anterior foi de 1,15% e em relação ao dia 25 de agosto, quando começou uma série de aumentos seguidos, foi registrado crescimento de 7,61%.

O etanol mais barato encontrado na Capital custou R$ 3,12 nesta semana, aumento de 2,29% em relação aos R$ 3,05 do período imediatamente anterior. Já o teto se manteve em R$ 3,39.