Expectativa de inflação do consumidor atinge menor nível em nove anos

Os consumidores estão cada vez mais otimistas com a economia. Em meio a um cenário de queda dos preços, juros mais baixos e alta na confiança, pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que a expectativa dos brasileiros com a inflação nos próximos 12 meses recuou de 6,4% para 5,9%, o menor nível desde 2008.

Para a entidade, a queda da inflação nos últimos meses impactou a percepção dos brasileiros de forma positiva. “A expectativa de inflação dos consumidores se mantem em queda. O fator que mais contribui para essa tendência de queda das expectativas é a percepção da inflação atual”, afirmou o economista da FGV, Pedro Costa Ferreira.

A maioria dos entrevistados pela instituição espera que a inflação se comporte dentro dos parâmetros do Banco Central, de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Diante do histórico do Brasil com a hiperinflação, o respeito ao controle dos preços é um compromisso de que o Governo do Brasil atuará para evitar um cenário de inflação alta, que corrói salários, aumenta a desigualdade e afeta a estabilidade econômica.

Dessa forma, ao respeitar a meta de inflação, hoje em 4,5%, o governo dá mais segurança às famílias, às empresas e aos investidores de que está comprometido com a estabilidade e com os rumos da economia.